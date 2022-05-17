اليرهم والما يرهم بحكومة كوكو وبرهم - عباس علي العلي

2022/05/17 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أظن الكثير من القراء سيرون المنشور على أنه من باب الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر طالما أن بناء العملية السياسية منذ بريمر لليوم قائم على قاعدة أن لا شيء يشبه شيء في نظام لا يشبه حتى نفسه، وعليه كل ما نكتب لا ينفع دون أن نهد هذا البناء المخربط الذي تعاون على إنشاءه المحتل القريب والبعيد ليكون ملاذا أمنا للأغبياء حتى يقدموا خدماتهم بالمجان دون أن يحاسبهم أحد.في قواعد الإدارة للمشاريع عموما سواء أك ......





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