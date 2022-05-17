مجرموا الدولة ومجرموا التطرف الإسلامى - مجدى خليل

2022/05/17 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_خليل توضيح بخصوص شهادة الضابط فى حادث استشهاد القمص ارسانيوس وديد: مجرموا الدولة ومجرموا التطرف الإسلامىسألنى البعض عن شهادة الضابط التى تريد تبرئة القاتل فى حادث اغتيال القمص أرسانيوس وديد....اود أن الخص القصة كلها كالاتى:-اولا: هناك حوادث ضد الأقباط يقوم بها ضباط الدولة الإسلامية العميقة مباشرة عن طريق الطلب من أحد البلطجية المجرمين بقتل شخص قبطى( الدولة فى مصر توظف مئات الآلاف من المجرمين وا ......





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