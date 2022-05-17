انجازات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان | تقرير

2022/05/17 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تُوفي رئيسُ دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمرٍ ناهز 73 عاما، بعد رحلةٍ طويلة مع المرض منذ عام 2014..



التقرير الاتي يسلط الضوءَ على أبرز محطات الراحل..

الدكتور عبد الله الشيخ معه التفاصيل

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