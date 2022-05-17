2022/05/17 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية تمشيط مفاجئة لطرق زراعية ضمن ريف ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز انه انطلقت عملية تمشيط مفاجئة لطرق زراعية ضمن ريف ناحية ابي صيدا 34كم شمال شرق بعقوبة من اجل تفادي اي عبوات او الغام بعد تعرض دورية لطوارئ الشرطة مساء يوم […]

ظهرت المقالة بعد استشهاد واصابة منتسبين..



عملية تمشيط امنية في ريف ابي صيدا أولاً على ايرث نيوز.

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