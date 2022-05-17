رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزيرة العدل الهولندية القضايا المشتركة في مجال مكافحة الارهاب

2022/05/17 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتاريخ 17 /5 /2022 أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وزيرة العدل في هولندا السيدة ديلان يشيلكوز زيكيريوس وبحث معها القضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب.

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