نائب زعيم طالبان لـCNN: ستسمعون أخبارًا سارة عن تعليم النساء قريبا جدًا

2022/05/17 | 16:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، من كابول، قال نائب زعيم حركة طالبان وزير الداخلية الأفغانية سراج الدين حقاني، حول موضوع تعليم النساء، إنه ستكون هناك "أخبار سارة قريبا جدا".

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