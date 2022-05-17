لقاء سعودي إيراني مرتقب في العراق.. والسفارات على الأجندة

2022/05/17 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الثلاثاء، أنه من المتوقع عقد اجتماع في العراق في وقت قريب يجمع وزيري الخارجية الإيراني والسعودية.

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