بالصور.. المياه الملوثة تتسبب بوقفة احتجاجية في قضاء الفهود بذي قار

2022/05/17 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في قضاء الفهود بمحافظة ذي قار بسبب تسمم عدد من المواطنين في القضاء جراء المياه الملوثة.

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المياه الملوثة تتسبب بوقفة احتجاجية في قضاء الفهود بذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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