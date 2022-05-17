2022/05/17 | 16:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jct8XQ3EBfo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: الحنانة طلبت حفظ مقام الرئاسة بعيدا عن مخططات الفصائل وتحذر من قرار قضائي بتشكيل حكومة طوارئ) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر: الحنانة طلبت حفظ مقام الرئاسة بعيدا عن مخططات الفصائل وتحذر من قرار قضائي بتشكيل حكومة طوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).