أهم ما تطرق اليه الكاظمي في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء

2022/05/17 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء..….🔵 استذكر العراقيون في 16 أيار اليوم الوطني للمقابر الجماعية، تخليداً لذكرى المفقودين من ضحايا عقود الدكتاتورية والصراع وانتهاك حقوق الإنسان.الرفعة والخلود لشهدائنا الأبراء، والمجد لتضحياتهم.🔵 أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، […]

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