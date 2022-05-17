ويظل الفساد يستفحل .. !

2022/05/17 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد عبد الرحمن ..الفساد مستشرٍ في مؤسسات الدولة ومفاصلها، ويكاد يكون عاما شاملا، وحتى يمتد الى المؤسسات التي يفترض انها محصنة ومطعمة بكفاية من اللقاحات المضادة له .انها ظاهرة سياسية اقتصادية – اجتماعية بامتياز، وآخذه بالتفاقم ، وما ان تسلط الأضواء على جانب منها حتى يتم “ابتكار” سبل وطرق أخرى لادامتها.[…]

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