الكاظمي يوجه رسالة للشعب العراقي

2022/05/17 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه الجلسة

الاعتيادية لمجلس الوزراء.

استذكر العراقيون في 16 أيار اليوم

الوطني للمقابر الجماعية، تخليداً

لذكرى المفقودين من ضحايا عق

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