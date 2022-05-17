مجلس وزراء اقليم كردستان يعقد اجتماعا ويناقش عدة ملفات مهمة

2022/05/17 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس الوزراء في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا بمناقشة ملفات الايرادات والمصروفات وعجز موازنة الرواتب والمشاكل المالية التي تعاني منها محافظات السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين المستقلتين.وكشف رئيس المجلس مسرور بارزاني خلال الاجتماع الذي تم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني ايضا، بحسب بيان للمجلس وتلقته وكالة ايرث نيوز […]

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