الصحة تعلن عن موقف وبائي جديد لجائحة كورونا

2022/05/17 | 16:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “خبر برس” (واخ)، أنها “سجلت 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 132 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 9464 شخصاً”.

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