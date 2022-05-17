أين هرب اهالي صلاح الدين لحظة اقتحام العاصفة الترابية ؟ | تقرير

2022/05/17 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

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العواصف الترابية تضرب مدن محافظة صلاح الدين وتوقف عجلة العمل والبيع والشراء، ما أثر على الكسبة وأصحاب الدخل اليومي المحدود، وسط دعوات لزراعة مساحات خضراء قبل أن يسيطر التصحر على المحافظة ويحولها إلى أطلال..

التفاصيل مع فراس الحسني

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