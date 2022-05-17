العراق يفتح كنوز النفط للعالم .. وشعبه يصرخ وانفطاه | تقرير

2022/05/17 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع ارتفاع حصة العراق الإنتاجية لـ #النفط بحسب قرار أعلنته منظمة أوبك ، ترتفع حدة المطالبات الشعبية باستثمار الواردات النفطية في تحسين الواقع المعيشي الذي يرزخ تحت وطأة الفقر والجوع والفساد.

التفاصيل مع ناجي أبو لوز

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