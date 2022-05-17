بغداد تضرب بعاصفة ترابية هوجاء .. وهذا موعد انتهائها ! | تقرير

2022/05/17 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

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واجتاحت العاصفة الترابية أجواء العاصمة بغداد، وجعلت شوارعها شبه خالية، في الوقت الذي اكتظت المستشفيات بحالات الاختناق التي دفعت بوزارة الصحة إلى استنفار كوادرها لمعالجة الوافدين لردهات الطوارئ.

التفاصيل مع بدر الركابي

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