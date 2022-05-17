كذب المستشرقون وإن صدقوا - حسن مدن

2022/05/17 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن بقدر ما أثار كتاب «الاستشراق» لإدوارد سعيد اهتماماً في الأوساط الثقافية والفكرية العربية، فإنه أثار، بالمقابل، اهتماماً لا يقل في الأوساط الأكاديمية والفكرية الغربية، خاصة أن الكتاب، حسب وصف كمال أبو ديب، «غير عربي»، في مقدمة ترجمته له إلى اللغة العربية وهو وصف وافق عليه إدوارد سعيد نفسه.اللافت أن اهتمام الأوساط الغربية المعنية بالكتاب لم يتمثل في النقاش حول أطروحات إدوارد سعيد فيه حول الا ......





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