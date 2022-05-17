العثور على جثة شاب مجهولة الهوية في ميسان

2022/05/17 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب مجهولة الهوية في محافظة ميسان.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، أنه “تم العثور على جثة شاب وجد مقتولا وعليه آثار اطلاق نار مرميًا على جانب الطريق الحولي في ميسان”.

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