اصابة شخصين إثر مشاجرة بالاسلحة في بغداد

2022/05/17 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن مشاجرة بالاسلحة أسفرت عن اصابة شخصين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصين اصيبا نتيجة مشاجرة فيما بينهم تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الكمالية بالعاصمة بغداد".واضاف أن " احدهم مصاب بمنطقة البطن والثاني بمنطقة الصدر".

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