2022/05/17 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على سرقة صيرفة بمحافظة ميسان مما ادرى الى حدوث اشتباك مع صاحبها واصابته بطلق ناري.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاحب صيرفه مقابل مجسر المحافظة قرب مول لؤلؤة ميسان تعرض الى سطو مسلح من قبل مجهولين يستقلون سيارة بيك اب وإصابة صاحب الصيرفه بعد الاشتباك معه داخل الصيرفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. سطو مسلح على صيرفة ينتهي بإصابة صاحبها بطلق ناري) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. سطو مسلح على صيرفة ينتهي بإصابة صاحبها بطلق ناري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).