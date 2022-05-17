2022/05/17 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مخالفاتٍ وإضرارٍ في المال العام في مُديريَّـة البلديَّـة ودائرة الصحَّة في مُحافظة كربلاء.واشارت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّـة في المُحافظة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، كشف عن مُخالفاتٍ في أحد […]

ظهرت المقالة النزاهة تكشف عن مخالفاتٍ وإضرارٍ في المال العام في مُديريَّـة البلديَّـة ودائرة الصحَّة بكربلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف عن مخالفاتٍ وإضرارٍ في المال العام في مُديريَّـة البلديَّـة ودائرة الصحَّة بكربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف عن مخالفاتٍ وإضرارٍ في المال العام في مُديريَّـة البلديَّـة ودائرة الصحَّة بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).