أردوغان يصل الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

2022/05/17 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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