82 سنة من الزعامة .. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده

2022/05/17 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

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احتفل النجم المصري الكبير عادل امام ،اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 82 مع افراد عائلته وسط أجواء أسرية مليئة بالفرح والسعادة

لقب “الزعيم” لم يأت من فراغ بل اكتسبه النجم الكبير عادل إمام لامتلاكه موهبة فنية متميزة وتاريخا فنيا طويلا ميزه عن غيره، خاصة فى عالم تقديم الكوميديا، الذى جعله متصدرًا الساحة عبر عقود طويلة قد تصل لـ40 عاما وأكثر، ليصبح نجمًا كبيرًا استثنائيًا على عرش الضحكة، وزعيماً فى إدارة هذه الموهبة بنجاح واحتل قمة مجد السينما والدراما لأكثر من نصف قرن.

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