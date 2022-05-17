الهند تحظر تصدير القمح … خطوة غير مسبوقة وارتفاع غير مسبوق

2022/05/17 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع سعر القمح عالمياً بشكل غير مسبوق ، اليوم الثلاثاء ، بعد قرار حظر تصديرة في الهند ، وهي خطوة غير مسبوقة دقـت ناقوس خطر الأمن الغذائي العالمي ، حيث سجل هذا الإرتفاع مستوى قياسي وصل الى 453 دولاراً للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.

من جهتهم منددين ، قام وزراء الزراعة في مجموعة السبع الكبرى ، وعلى الفور بتحذير وإنتقاد خطوة قرار الهند الغير مسبوقة في حظر تصدير القمح ، حيث ستشكل مشكلة متفاقمة في إمدادات الحبوب في العالم .



في السياق نفسه ، قالت نيودلهي إن الحظر يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند ،البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة

اللافت للنظر ، أن الهند أعربت عن استعدادها لمساعدة الأسواق العالمية ، في حال حدوث مشاكل في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا ، التي كانت تؤمن 12 بالمئة من صادرات القمح في العالم.

يأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل ارتفاعاً قبله في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة الرئيسية للقمح ، كما ارتفع سعر القمح منذ أشهر الى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية ، وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

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