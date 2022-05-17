من بينها قانون الأمن الغذائي .. مجلس النوّاب ينشر جدول أعماله

2022/05/17 | 17:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة “خبر برس” (واخ)، إن “جدول أعمال المجلس سيتضمن ثلاث فقرات، أولها القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وأضافت، أن “الفقرة الثانية هي تقرير مناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، ومناقشات عامة”.

وأشارت إلى، أن “الجلسة ستكون بالساعة الحادية عشرة صباحا”.

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