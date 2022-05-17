بدء العد التنازلي لـ

2022/05/17 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعارضة التركية لم تحسم قرارها حتى الآن بشأن الاسم الذي سينافس إردوغان، فيما تسير ومنذ أشهر ضمن دائرة "الطاولة السداسية"،

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