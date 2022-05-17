2022/05/17 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب نيابي لعقد جلسة بشأن أنهيار الوضع الأمني في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/17 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب نيابي لعقد جلسة بشأن أنهيار الوضع الأمني في ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب نيابي لعقد جلسة بشأن أنهيار الوضع الأمني في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).