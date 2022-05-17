معهد بريطاني : الاثار العراقية تندثر بشكل غير مسبوق

2022/05/17 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذر علماء الاثار المحليين في العراق من أن عشرات المواقع في بابل تتداعى بسبب نقص السيولة المالية والمنافسة بين النخب السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ونقلت صحيفة ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن معهد تشاتام هاوس ومقره في لندن قوله إن “الآثارالعراقية التي تعود […]

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