مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته ويتخذ عدة قرارات مهمة

2022/05/17 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسته العاشرة لعام ٢٠٢٢، برئاسة مستشار الأمن القومي،قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث اطلع المجلس على التقرير الدوري لوزارة الخارجية، والمتعلق ( […]

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