إخلاء 29 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة بمنفذ أم قصر الشمالي

2022/05/17 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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هيأة المنافذ الحدودية: بجهود مثابره من رئيس لجنه ممثله عن قيادة العمليات المشتركة تم إخلاء (29) حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة من منفذ ميناء أم قصر الشمالي

أكد المتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، أن رئيس الهيأة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي وجه مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بإخلاء (29) حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة تحتوي على (مواد كيمياوية خطرة).



استنادا الأمر الديواني المرقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢ بالتنسيق والتعاون مع ادارة الميناء برئاسة لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة.

وأشار القسي الى ان هذه المواد تم نقلها إلى مكان مخصص بعيد عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها والمواطنين.

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