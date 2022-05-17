شاهد بالفيديو.. عواصف ترابية تخنق المواطنين وتزيد معاناة النازحين

2022/05/17 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LmdAV8osQlo

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