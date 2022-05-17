دون خسائر بشرية.. العتبة الحسينية تسيطر على حريق العقيلة زينب (عليها السلام)

2022/05/17 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة، أن الحريق الذي حدث، صباح اليوم الثلاثاء، في أحد المواقع الإنشائية في صحن العقيلة زينب (عليها السلام) تمت السيطرة عليه على الفور ولم تسجل أية خسائر بشرية.



وقالت إدارة العتبة في بيان تلقته (خبر برس) “واخ”، إن “الحريق الذي حصل صباح هذا اليوم في أحد المواقع الإنشائية في صحن العقيلة زينب (عليها السلام) تمت السيطرة عليه من دون وقوع أية خسائر بشرية”.

وأضافت، أن “الحريق حصل بسبب الأعمال الإنشائية داخل الموقع، وأن الخسائر المادية محدودة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلا”.

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