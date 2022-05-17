2022/05/17 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم

الثلاثاء، بطلاق سراح قائد القوة

الجوية السابق بعد انتهاء فترة

محكوميته.

وقال المصدر ، إن "قائد القوة الجوية

السابق الفريق الركن الطيار أنور حمه

أمين، اطلق سراحه، اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح قائد القوة الجوية السابق بعد انتهاء فترة محكوميته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق سراح قائد القوة الجوية السابق بعد انتهاء فترة محكوميته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).