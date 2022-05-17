قهوة الكولاجين سر جمال جينيفر أنستون.. كيف تصنعها؟

2022/05/17 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم بلوغها الـ53 عاماً، تعد النجمة الأمريكية، جينيفر أنستون من أجمل نجمات هوليوود وأكثرهن شباباً.وتعتبر أنستون من النجمات اللواتي تلقى عادتهن الخاصة بالجمال والصحة، رواجاً كبيراً، حتى لو تعلق الأمر بتعليق صغير حول روتينها ونظامها الغذائي اليومي.وعن تفاصيل روتينها اليومي، شاركت الممثلة ورائدة الأعمال مؤخراً مقطع فيديو على موقع “أنستقرام” كجزء […]

ظهرت المقالة قهوة الكولاجين سر جمال جينيفر أنستون..



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