2022/05/17 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إخلاء 29 حاوية تحتوي على مواد خطرة في أم قصر الشمالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي وجه مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بإخلاء (29) حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة تحتوي على (مواد كيمياوية خطرة).استنادا الأمر الديواني المرقم (18) لسنة 2022بالتنسيق والتعاون مع ادارة الميناء برئاسة لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة". وأضاف، أن "هذه المواد تم نقلها إلى مكان مخصص بعيد عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها والمواطنين".

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