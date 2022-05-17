أقدم على 'تسليب' الملايين.. القبض على 'سارق محترف' شرقي بغداد

2022/05/17 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على العقل المدبر والمخطط لعصابة مختصة بـ"التسليب" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر أنه "خلال نصب كمين ومتابعة لعدة ايام، تمكنت القوات الامنية من القبض على العقل المدبر والمخطط لعصابة مختصة بالتسليب".واضاف أن "اخر عملية نفذتها عملية تسليب مبلغ قدره ١٣١ مليون دينار عراقي".

واشار الى أن "عملية القبض تمت ضمن منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد".

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