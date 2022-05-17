الموازنة وتعريفها والحكومة المعدومة.. عقيل الانصاري

2022/05/17 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب عقيل الانصاري:

للتذكير..

الموازنة، هي خطة الحكومة المالية

للاستحصال على الاموال من اجل الانفاق العام المنقسم الى انفاقات تشغيلية (رواتب) و كذلك انفاقات استثمارية (تنموية).

الاموال الحكومية تاتي عن طريق تحسين الايرادات الانتاجية او الضريبة بالاضافة الى الاقتراض الداخلي او الخارجي (عند الحاجة)

وعليه الموازنة هي خطة (برنامج) الحكومة السنوية للانفاق و الاستحصال و قانون الضريبة و الاستثمار و الاقتراض (لفترة معينة قد تكون سنة او اكثر)

دورها الرئيسي: الموازنة مقود الحكومة لتحسين و تحفيز الاقتصاد المحلي ليعود بتقليل الفقر و خلق فرص استثمارية او وظيفية متكافئة للجميع!

السؤال؛

زين و اذا داخلين على نص السنة و الحكومة و الدولة و البرلمان و البرلمانيين ما حركو ساكن!

و يطلعونا بحلول ترقيعيه مثل قانون الامن الغذائي و غيره!!

الموازنة هي مطلب اساسي و رئيس و يجب اخراجها من عبائة القوانين و المواد الدستورية الجامدة و ابعادها عن المناكفات السياسية و الشعبوية!

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