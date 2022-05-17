2022/05/17 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تحديث المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها لتوصيات السفر، الاثنين، أدرجت الأردن ضمن المستوى الأول "المنخفض الخطورة" لجهة تفشي كورونا، ولبنان ضمن المستوى الثاني "المعتدل الخطورة"، ومصر ضمن مستوى تفشي كورونا "المجهول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر في المستوى "المجهول".. إليكم تصنيف CDC الجديد لخطر تفشي كورونا بالدول العربية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر في المستوى "المجهول".. إليكم تصنيف CDC الجديد لخطر تفشي كورونا بالدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).