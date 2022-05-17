النزاهة الإتحادية تكشف مخالفات وأضرار بالمال العام في كربلاء

2022/05/17 | 18:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واخ

أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الثلاثاء، كشفها عن مخالفاتٍ وإضرارٍ في المال العام في مُديريَّـة البلديَّـة ودائرة الصحَّة في مُحافظة كربلاء.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (خبر برس) “واخ”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّـة في المُحافظة، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، كشف عن مُخالفاتٍ في أحد العقود الاستثماريَّة، مُبيّنا أنَّ البلديَّة قامت بمنح مُتنزَّه (حي الحسين) كفرصةٍ استثماريَّةٍ وتوقيع عقدٍ مع المستثمر خلافاً للتعليمات”.

وأضافت الدائرة، أن “مُديريَّة البلديَّات العامَّة قامت بإلغاء الفرصة الاستثماريَّـة قبل التوقيع على العقد”.



لافتةً إلى أنَّ “القيمة التقديريَّة للعقار المُشيَّد عليه المُتنزَّه المُخصَّص كمـنطقة خضراء، تبلغ أكثر من (116,262,000,000) دينار”.

ولفتت إلى أن “الفريق نفَّذ عمليَّة ثانية في مدينة الإمام الحسين الطبيَّـة التابعة لدائرة صحّة كربلاء، رصد خلالها وجود نقصٍ في اسطوانات الأوكسجين في مخزن المدينة الطبيَّة يصل إلى (877) اسطوانة”.



مُبيّنةً “عدم وجود مستندات الإدخال والإخراج المخزني، فضلاً على عدم قيام المحاسب بخصم مبالغ الأوكسجين المُجهَّز إلى الجناح الخاص، لعدم تسجيل عدد الأسطوانات التي تمَّ صرفها وتُقدَّرُ قيمتها بحوالي (65,000,000) دينار، الأمر الذي أدَّى لحصول ضررٍ بالمال العام”.

وأكدت، أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.

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