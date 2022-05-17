"إيني" الإيطالية تفتح حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي

2022/05/17 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، الثلاثاء، أنها قررت فتح حساب باليورو، وآخر بالروبل، لدى مصرف "غازبروم بنك"، لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة "خلال الأيام المقبلة"، امتثالا لطلب موسكو.

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