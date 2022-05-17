اثناء اقامة مجلس عزاء.. مقتل شخص نتيجة مواجهات مسلحة بين عشيرتين جنوبي كربلاء

2022/05/17 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص نتيجة مواجهات مسلحة اثناء اقامة مجلس عزاء بين عشيرتين جنوبي كربلاء وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في منطقة السياحي التابعة لقضاء طويريج جنوبي محافظة كربلاء ، اثناء اقامة مجلس عزاء لوجود ثأر سابق بين العشيرتين”، مشيرا الى ان “المواجهات […]

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مقتل شخص نتيجة مواجهات مسلحة بين عشيرتين جنوبي كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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