بوجبا يقف حائراً بين اليوفي وباريس سان جيرمان

2022/05/17 | 18:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واخ

دخل ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي في مزاد مالي للفوز بصفقة بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) الإيطالية عن ملامح المزاد المالي بين الناديين لضم بوجبا، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن “إدارة اليوفي اجتمعت مع وكلاء بوجبا لمنافشة الراتب المستقبلي للاعب الفرنسي الدولي”.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، “سيعرض يوفنتوس عقدًا لمدة 3 سنوات براتب يتراوح بين 7 و 8 ملايين يورو مع مكافآت مالية أخرى”.

ولفتت إلى أن “النادي الباريسي عرض راتبا على بوجبا يتراوح بين 12 و13 مليون يورو سنويا، وهو يقترب مما يتقاضاه حاليا في مانشستر يونايتد (15 مليونا)”.

وذكرت الصحيفة أن “صفقة انتقال بول بوجبا إلى بي إس جي مرهونة أيضا بمستقبل كيليان مبابي، الذي ينتهي تعاقده في 30 حزيران المقبل.

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