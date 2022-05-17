ناظم: العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية

2022/05/17 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية ناظم: الحكومة عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين ناظم: نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية وهناك ارتفاع في التنمية ناظم: الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي ناظم: العمل جار على استعادة قانون […]

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