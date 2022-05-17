2022/05/17 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SvyZIm3Iqjo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أكثر من 500 حالة اختناق بالانبار.. مطالبات بانشاء الحزام الأخضر للحد من تنامي وتيرة العواصف الغبارية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أكثر من 500 حالة اختناق بالانبار.. مطالبات بانشاء الحزام الأخضر للحد من تنامي وتيرة العواصف الغبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).