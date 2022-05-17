2022/05/17 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بوفاة محاضر مجاني بسكتة قلبية بعد ساعة من وفاة والده شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محاضرا مجانيا من سكنة قضاء خانقين بمحافظة ديالى توفي اثر سكتة قلبية مفاجئة بعد ساعة على وفاة والده".

وتابع المصدر، إن "أهالي القضاء قاموا بتشييع الابن ووالده وسط فاجعة حلت بعائلة خلال ساعة واحدة".

يشار إلى إن شريحة المتظاهرين المجانيين يتظاهرون بشكل متكرر ومنذ أشهر عدة لمطالبة الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية، أو لصرف مستحقاتهم المتأخرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مأساة عائلية.. ساعة واحدة تلاقي الابن بأبيه بسكتة قلبية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مأساة عائلية.. ساعة واحدة تلاقي الابن بأبيه بسكتة قلبية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).