العتبة الحسينية توضح بشأن حريق وقع داخل صحن العقيلة زينب (ع)

2022/05/17 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأوضحت العتبة الحسينية، اليوم الثلاثاء، بشأن الحريق الذي وقع داخل صحن العقيلة زينب عليها السلام.

وقالت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ادارة العتبة الحسينية المقدسة تود ان توضح ان الحريق الذي حصل صباح اليوم، في أحد المواقع الانشائية في صحن العقيلة زينب عليها السلام تمت السيطرة عليه دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضافت ان "الحريق حصل بسبب الاعمال الانشائية داخل الموقع وان الخسائر المادية محدودة، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلا".

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