2022/05/17 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

توجيهات صارمة تنظم عمل المعاهد

الأهلية لدورات التقوية واللغات،

أبرزها منع الدوام "المختلط" (بنين

وبنات).

وذكر بيان لاعلام التربية ورد لوكالة

نون الخبرية، أن "المد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرزها منع الدوام "المختلط".. توجيهات صارمة من التربية للمعاهد الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرزها منع الدوام "المختلط".. توجيهات صارمة من التربية للمعاهد الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).