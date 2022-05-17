وزير الكهرباء: ديون ومستحقات الغاز الإيراني المورد ما تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها

2022/05/17 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم

الثلاثاء، من قلة التمويل للوزارة مما

اثر على مستوى انتاج وتجهيز الطاقة في

البلاد إضافة إلى تعرقل سداد ديون

ومستحقات الغاز الإيراني المورد إلى

العراق.

جاء ذلك خلال ل

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