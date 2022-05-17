الكعبي يقدم تواقيع عدد من النواب لإقرار قانون الدعم الطارئ

2022/05/17 | 18:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية اعتبرت القانون غير دستوري.

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